شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو: نؤكد على مواصلة تعزيز مكانة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو، نستعيد مشهدًا خالدًا في تاريخ الأمة، حمل أحلام المصريين وطموحاتهم نحو التنمية والكرامة والاستقلال".

وأضاف الرئيس السيسى:"وإذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية، نستحضر تضحيات الأبطال الذين آمنوا بحق المصريين في التقدم والتحرر بارادة لا تُكسر وعزيمة لا تلين ، ونؤكد على مواصلة المسيرة المشرفة بكل طموح لتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً".

واختتم الرئيس السيسى، رسالته بقوله:"حفظ الله مصر وشعبها، وألهمنا دائمًا سُبل التقدم والرخاء، وكل عام وحضراتكم بخير".