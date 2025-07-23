شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى 2025..إعلان الحدود الدنيا خلال 72 ساعة من استلام النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن المكتب لم يتسلم نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم حتى الآن، موضحا أن مكتب التنسيق رفع حالة الطوارئ للعمل على شرائح المجموع التكرارى للطلاب تمهيدا لإعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن فور ورود نتيجة الثانوية العامة والـ cd من وزارة التربية والتعليم بشرائح طلاب الشعب العلمية والأدبية يبدأ مكتب التنسيق فى العمل مباشرة فور ورودها موضحا أن إعلان مواعيد تسجيل الرغبات والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى سيكون خلال 72 ساعة من استلام نتيجة الثانوية العامة.

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، ينشر ”الخليج 365” قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الهندسية فى الجامعات الحكومية بحسب موقع التنسيق الإلكترونى.

كشف القرار الوزارى للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى المنظم لقواعد قبول طلاب الثانوية العام عن توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 بواقع (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي)، ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.