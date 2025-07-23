شكرا لقرائتكم خبر عن المحسوسة بالقاهرة 41 درجة.. الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة تستمر للاسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد بدء من اليوم مستمرة حتى الأسبوع المقبل .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء شديدة الحرارة لتكون درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 43 درجة مئوية .

يشهد اليوم الأربعاء 23 يوليو، بداية موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء, ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 39 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.