شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: "الجمهورية الجديدة" استكمال لمسيرة بدأتها ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إن ثورة 23 يوليو 1952 كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر، حيث أرست دعائم دولة وطنية مستقلة ورسمت طريقا جديدا نحو العدالة الاجتماعية والتنمية.

وفي تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والشعب بمناسبة ذكرى الثورة، شدد فؤاد على أن أهداف الثورة الكبرى تجد صداها اليوم في مشروع بناء "الجمهورية الجديدة".

وقال "فؤاد" إن ثورة يوليو كانت "نقلة حضارية" أعادت صياغة مفهوم الدولة المصرية الحديثة، ومكنتها من فرض كلمتها وتحديد مصيرها على الساحة الدولية، وأضاف: أن مبادئها، مثل تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني قوي، شكلت حجر الزاوية الذى انطلقت منه مصر نحو تعزيز مؤسساتها التعليمية والصحية والاقتصادية.

وأشار رئيس نقابة المرافق إلى أن مسيرة البناء والتطوير التي بدأت في يوليو 1952 هي عملية مستمرة، وتواجه اليوم تحديات متجددة، مضيفا: وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشهد مصر مرحلة جديدة من البناء الشامل لتعيد تأكيد الأهداف الكبرى في سياق معاصر يعزز مكانتها اقليميا ودوليا من خلال دبلوماسيه فاعله ودور محوري في القضايا المختلفه، وتعزيز العلاقات الاستراتيجيه وبناء شراكات متعدده الابعاد مع القوى الدوليه والاقليميه الكبرى، ودفع الجهود نحو الاصلاح الاقتصادي وبناء المستقبل بالعديد من الاصلاحات الهيكليه لتعظيم الاقتصاد الكلي في ظل الازمات والتحديات العالميه والمتجدده، لاسيما النجاح الغير مسبوق في اقامه المشروعات المختلفة كمحرك للنمو والتشغيل، والاستثمار في رأس المال البشري عبر تطوير التعليم الفني والجامعي لمواكبة سوق العمل، مما ساهم في تحقيق قفزة حضارية هائلة يشهدها العالم في مشوار الدولة لتحقيق رؤيتها 2030 للجمهورية الجديدة.



وأوضح فؤاد أن هذه المرحلة تتميز بتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا عبر دبلوماسية فاعلة وشراكات استراتيجية، إلى جانب الدفع بجهود الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة الأزمات العالمية، ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير التعليم، تمثل قفزة حضارية هائلة تدفع الدولة نحو تحقيق "رؤية مصر 2030.



وجدد فؤاد العهد، داعيا كل المصريين ليكونوا "شركاء حقيقيين" في المسار التنموي الذي تقوده القيادة السياسية، وحث على العمل الجاد لدعم استقرار الدولة وازدهارها، والوقوف صفا واحدا خلف القيادة التي لا تدخر جهدا لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل".