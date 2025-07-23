شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يهنئ مصر بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م، التي تُعد محطة تاريخية بارزة في مسيرة النضال الوطني المصري، ونقطة تحوّل فارقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية.

وأكد اليماحي، أن ثورة 23 يوليو جسّدت وحدة وتلاحم الشعب المصري وجيشه في الدفاع عن مقدرات الوطن وبناء دولة تقوم على الكرامة والعدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر اليوم من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات يُعد امتدادًا لتلك الروح الوطنية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يقود البلاد نحو جمهورية جديدة قائمة على الاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته للشعب المصري العزيز بمزيد من التقدم والازدهار، ودوام الأمن والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.