شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلي للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو المجيدة .

وأكد أن ثورة 23 يوليو قادها جيش مصر العظيم بتلاحم الشعب معه، وأزاحت الاستعمار البغيض عن صدر مصر، وأرست التحول السياسى الكبير من المَلَكية إلى الجمهورية، وحفظت مقدرات الدولة، وحققت تطلعات الشعب وآماله بالحرية العدالة الاجتماعية. مضيفًا: "نسأل الله أن يحفظ مصر العزيزة آمنة ومستقرة وموحدة بقيادتها وجيشها وشعبها في ظل الجمهورية الجديدة".

وكانت قد أعلنت أيضا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو.