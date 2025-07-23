شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو المجيدة التي ستظل حاضرة في وجدان الأمة، بما تحمله من معانٍ وطنية عظيمة وإرادة شعبية صنعت تاريخًا جديدًا لمصر..سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.