شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس "غربى الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، كهنة كنائس قطاع غربي الإسكندرية. وبدأ اللقاء بكلمة للقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والمشرف على القطاع، قدم خلالها نبذة عن الخدمة في القطاع، لافتًا إلى تاريخين لهما أهمية خاصة لكنائس غربي الإسكندرية، هما:

- عام 2000: تاريخ بداية تعمير القطاع.

- 2017 تكليف قداسة البابا تواضروس نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام السابق للقطاع بالإشراف الرعوي عليه.

وفي كلمته تناول قداسة البابا موضوع جعل عنوانه "كنيستي" أجاب بعده على أسئلة الآباء الكهنة.

وفي سياق متصل، شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بـ المقر البابوي بالقاهرة، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج التدريب على مهنة اللحام، أحد برامج المكتب البابوي للمشروعات، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إطار دعم التعليم الفني.