شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تدعو لاستعلام خريجى الثانوية عن الكليات قبل الالتحاق بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي وأعضاء مجلس النقابة، بعظيم التهنئة القلبية إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على اجتياز ونجاح أبنائهم بمرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن النقابة تنتهز الفرصة مرة أخرى لدعوة أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين في الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي الحكومية - الأهلية - الخاصة - الفرع أجنبية.

وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، في بيان،: نحن في استقبالكم لتبيان وتوضيح حقائق مصيرية مستقبلية حتى تبرأ ذمتنا وأمانة العرض حيث يوجد لدينا (86) كلية علاج طبيعي بعضهم ليس لهم قرارات جمهورية والأخري ليس بها أعضاء هيئة تدريس وغيرها لا توجد بها معامل اكلينيكية وبحثية والبعض هناك مغالاة شديدة في رسوم التسجيل والقيد، وكليات تمنح درجة البكالوريوس ( 4 سنوات + امتياز ) أى 5 سنوات ومعتمدة والأخرى ( 5 سنوات + امتياز ) 6 سنوات ومعتمدة أيضا.

وأشار إلى أن النقابة خاطبت المسئولين بعدم قبول إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة وكذلك غلق بعضهم القائمين الآن، قائلا: هذا قول فصل لا هذل ولن نقبل أن تكون هناك بطالة في سوق العمل.