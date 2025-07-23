شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يختتم الدورة الـ68 للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

اختتم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدورة الثامنة والستين لـ المقبلين على الزواج، وذلك بمقر معهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

وأكد الأب البطريرك أن مثل هذه الدورات هي إعداد لمسيرة حياتية كاملة، مستمعًا إلى جميع الخبرات التي عاشها أعضاء الدورة الثامنة والستين للمقبلين على الزواج، كما أكد أن الزواج المسيحي هو عهد مع الله.

وكان قد هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات هذا العام، متمنيًا لهم مستقبلاً باهرًا ومليئًا بالنجاح والتوفيق.

كما حرص على توجيه رسالة دعم وتشجيع إلى الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق: "إلى جميع أبنائي وبناتي الذين لم يوفقوا في اجتياز هذا العام، عليكم أن تثقوا تمام الثقة أن كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ (رو 8: 28). المستقبل مازال أمامكم، فثقوا بأنفسكم وبالنور الذي بداخلكم، والرب قادر أن يُخرج من الصعوبات ثمارًا ونجاحات كبيرة".