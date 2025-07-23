شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يهنئ المجتمع الأكاديمى بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، من أعضاء هيئة التدريس، والجهاز الإداري، والطلاب، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي تمثل محطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

وأكد الوزير أن ثورة 23 يوليو ستظل واحدة من أبرز المحطات الوطنية التي أرست دعائم العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، وأسست لدولة حديثة جعلت من التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل اليوم بناء الجمهورية الجديدة من خلال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم مسيرة التنمية الشاملة.