شكرا لقرائتكم خبر عن جد الأول فى الثانوية العامة أدبى دمج: تفوقه تكريم لاجتهاده وفخور به والان مع تفاصيل الخبر

حصل حمزة أحمد إسماعيل عبد الحكم صالح الشيمي، الطالب بإدارة المقطم التعليمية بمحافظة القاهرة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لعام 2025 (الشعبة الأدبية - الدمج التعليمي) بمجموع 314 درجة.

وأعرب الدكتور إسماعيل الشيمي، جد حمزة، عن فخره الشديد بحفيده وسعادته البالغة لوجوده ضمن قائمة الأوائل، قائلًا: "لم أتمالك نفسي من الفرح، وأنا فخور بيه، فحمزة طالب مجتهد ومنضبط، ويستحق هذا النجاح والتكريم".

وأوضح، خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أن حمزة طالب مثابر، متفوق، وذكي، ودائمًا ما يعتمد على نفسه في مراجعة دروسه ويحرص على مذاكرتها بانتظام، كما يمارس رياضات الفنون القتالية مثل الكونغ فو والكاراتيه، مؤكدًا أن انضباطه واجتهاده كان السبب الأساسي في تفوقه ونجاحه في الثانوية العامة.

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.