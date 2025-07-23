شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: إجراء 32 جراحة كبرى بالمخ والأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح إجراء 32 عملية جراحية كبرى في جراحات المخ والأعصاب واستعدال العمود الفقري وأورام المخ المتقدمة، بمشاركة ثلاثة من كبار الخبراء الدوليين من جامعات مرموقة عالميًا، إلى جانب الكوادر الطبية المصرية المتخصصة، وذلك لأول مرة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أن محافظة بورسعيد شهدت تنفيذ 11 عملية جراحية دقيقة في تخصصات أورام المخ وأورام النخاع الشوكي باستخدام تقنية الملاح الجراحي الحديثة، وأُجريت العمليات داخل مستشفى السلام التابع للهيئة، في إطار ورشة عمل متقدمة شارك فيها الفريق الطبي المصري بقيادة الدكتور طه عادل، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، وبمشاركة الخبير الكوري البروفيسور Se-Hoon Kim، رئيس قسم جراحة الأعصاب بجامعة كوريا، وأحد القادة البارزين بالجمعية الدولية للعمود الفقري (AO Spine)، وتركزت الحالات على استئصال أورام المخ العميقة وأورام النخاع الشوكي، مع استخدام الميكروسكوب الجراحي المتقدم، وأجهزة شفط الأورام، والمراقبة العصبية الدقيقة أثناء الجراحة.

وتابع البيان: تم إجراء 11 عملية جراحية معقدة في تخصص جراحات العمود الفقري والانزلاقات الغضروفية وأورام الفقرات العنقية داخل مجمع السويس الطبي.

واستكمل: شهدت مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر تنفيذ 10 عمليات متقدمة في استئصال أورام قاع الجمجمة باستخدام مناظير المخ والمناظير القاعدية المتقدمة، في واحدة من أدق تخصصات جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج صحي متطور، يقوم على التميز الإكلينيكي والتكامل المعرفي، ويعزز من قدرات الكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة، وذلك من خلال الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية. وأضاف أن ورش العمل الجراحية الكبرى بالتزامن في محافظات بورسعيد والسويس والأقصر تمثل انطلاقة حقيقية نحو تأسيس مراكز تميز إقليمية داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات هو الركيزة الأساسية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

