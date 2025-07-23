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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 23-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 23-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى توفير منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الأربعاء 23-7-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الطماطم 7 جنيهات 

البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎البطاطس 13 جنيها

الجزر 25 جنيها.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 18 جنيها

الباذنجان الأبيض بـ 12 جنيها .

الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 28 جنيها .

الليمون بـ 30 جنيها .

الموز البلدي بـ 45 جنيها.

عنب أحمر بـ 50 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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