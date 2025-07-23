يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى الكليات المتاحة لشعبة علمى علوم بالعام الدراسى المقبل بعد تطبيق البكالوريا المصرية وهى..

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيق البكالوريا.. الكليات المتاحة لشعبة علمى علوم بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية