شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ أوائل وناجحى الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات هذا العام، متمنيًا لهم مستقبلاً باهرًا ومليئًا بالنجاح والتوفيق.

وقال، في بيان رسمي صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر: "متحد مع جميع الآباء والأمهات، في الفرحة والشكر للرب، يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني إلى جميع أبنائي وبناتي الأعزاء الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الصف الثالث الثانوي، مصليًا أن يكونوا عناصر بناءة لوطننا الغالي مصر، أينما وجدوا، بمعونة الروح القدس وشفاعة أمنا مريم العذراء".

كما حرص على توجيه رسالة دعم وتشجيع إلى الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق: "إلى جميع أبنائي وبناتي الذين لم يوفقوا في اجتياز هذا العام، عليكم أن تثقوا تمام الثقة أن كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ (رو 8: 28). المستقبل مازال أمامكم، فثقوا بأنفسكم وبالنور الذي بداخلكم، والرب قادر أن يُخرج من الصعوبات ثمارًا ونجاحات كبيرة".



