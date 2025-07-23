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وزارة الصحة توضح 5 نصائح هامة للوقاية من الأمراض غير السارية

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 23 يوليو 2025 10:54 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح يمكن اتباعها للوقاية من الأمراض غير السارية تتضمن الآتى..

- الامتناع عن التدخين

- الإقلال من الملح والسكر والدقيق الأبيض

- تناول طبق من السلطة الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة

- ممارسة بانتظام أو المشي على الأقل 30 دقيقة يوميا

- الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية


5 نصائح هامة للوقاية من الأمراض غير السارية

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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