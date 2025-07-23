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وزارة الصحة توجة رسائل هامة للأم خلال فترة الحمل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 23 يوليو 2025 10:48 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات للأم خلال فترة الحمل تضمنت..

- الانتظام فى الزيارات للوحدة الصحية يساعدك على الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية

- التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحميكى ويحمى جنينك من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدى الذى يؤدى للوفاة

- التغذية السلمية أثناء الحمل تحميكى وتحمى طفلك من الأمراض

- المتابعة مع الطبيب خلال فترة الحمل (مرة كل شهر على الأقل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة)

- المباعدة بين الولادات من 3 - 5 سنوات مفيدة لصحتك.


ارشادات للأم خلال فترة الحمل


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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