شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها إلى مواصلة التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية فى سبيل تعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يهنئ حكومة مصر وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 73 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال روبيو "بهذه المناسبة، نستحضر الروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك بما يخدم أولوياتنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".