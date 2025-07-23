شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تهنئتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لـ ثورة 23 يوليو.

وأكدت الكنيسة، في بيانها الرسمي، أن هذه المناسبة التاريخية كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر، حيث أصبحت البلاد دولة مستقلة قادرة على حكم نفسها بنفسها، مما مكن الشعب المصري من تقرير مصيره ومستقبله بإرادته الحرة.

وأعربت الكنيسة عن صلاتها من أجل أن يبارك الرب الجهود المخلصة التي يبذلها كافة المسؤولين، كلٌّ في موقعه، لحفظ مصر، ورعاية مصالح المواطنين، والإسهام في تحقيق التقدم المنشود ودفع الوطن نحو الأمام.