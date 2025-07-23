شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2025.. كليات تقبل طلاب شعبة علمى علوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، ينشر ”الخليج 365” قائمة كليات تقبل طلاب الشعبة العلمية علمى علوم فى الجامعات الحكومية بحسب موقع التنسيق الإلكترونى.

كشف القرار الوزارى للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى المنظم لقواعد قبول طلاب الثانوية العام عن توزيع الـ1500 طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 بواقع 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)، ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.







