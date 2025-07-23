شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تطلق حملة لتوعية خريجى الثانوية بمستقبل المهنة قبل دخول الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر طلاب الثانوية العامة المصريين، بمناسبة إعلان النتيجة، معلنة إطلاق حملة توعوية تحت شعار "فكر قبل ما تقرر"، تستهدف أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة المصريين المتطلعين للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي 2025-2026.

وأوضحت النقابة أن الحملة تستهدف تقديم شرح وافٍ ونقاط هامة تتعلق بالإلتحاق بكليات طب الأسنان والتحديات الراهنة التي تواجه المهنة بالنسبة للطلبة المصريين.

تشمل هذه التحديات..

- الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين .

- فرص الدراسات العليا.

- موقف التكليف الحكومي.

- سوق العمل الخاص.

- إمكانية السفر والعمل بالخارج.

بالإضافة إلى تحديات أخرى تستند الحملة إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة التي طالما دعت النقابة لمناقشتها مع وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.

وأكدت أن الهدف ليس ثني الطلاب المصريين عن الالتحاق بكلية طب الأسنان، بل توضيح الصورة كاملة وتوفير كافة المعلومات اللازمة لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من اتخاذ قرار مستنير ومبني على أساس صحيح، وذلك حرصا من النقابة على مستقبل الطلاب.

ونوهت النقابة العامة، أن الحملة هدفها كشف تحديات التي تواجه طبيب الأسنان المصري فى الوقت الحالي كما أكدت على أن كليات طب الأسنان بمصر جميعها تُقدم أفضل المناهج في طب الأسنان ومُجهزة بأفضل التجهيزات لإستقبال الوافدين الراغبين في دراسة طب الأسنان بمصر.