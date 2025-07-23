شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يفتتح برنامج “متطلبات جهار للسلامة” والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة مطروح يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات آمنة وفعالة لجميع المواطنين، في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية وطنية تستوجب نشر ثقافة الجودة في الرعاية الصحية، والالتزام الدقيق بتطبيق المعايير المعتمدة من الهيئة، لضمان أعلى مستويات الأمان وسلامة المرضى.

وأضاف، أن تحقيق جودة الخدمات الصحية يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية وبناء قدراتها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مؤكداً على التزام الهيئة بتقديم الدعم الكامل لمقدمي الخدمات الصحية في مختلف القطاعات، من خلال برامج التدريب والدعم الفني، بما يرفع من كفاءة العاملين ويمكنهم من تطبيق معايير "جهار"، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الجديدة.

جاء ذلك خلال افتتاحه للبرنامج التدريبي الذي نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بعنوان “متطلبات جهار للسلامة”، والذي يُعقد على مدار يومين بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة واسعة من العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، ويهدف إلى تعريف المتدربين بدور الهيئة ومعايير “جهار” المعتمدة دوليا من منظمة “الإسكوا”، لضمان جودة الخدمة وسلامة المرضى.

ويتناول البرنامج، الذي تنظمه إدارة التدريب للغير بالهيئة، محاور رئيسية تشمل: منظومة التأمين الصحي الشامل، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضبط جودة الخدمات، ومكونات معايير السلامة المعتمدة، بما يشمل: سلامة المرضى، مكافحة العدوى، إدارة وسلامة الدواء، معايير الجراحة والتخدير، وسلامة البيئة والمنشآت الصحية، ويشارك في تقديم التدريب نخبة من خبراء الهيئة، وبحضور موسع من مديري المستشفيات، ومسؤولي الجودة، ومقدمي الخدمات من مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.

كما شارك في افتتاح البرنامج التدريبي كلا من الدكتور حازم مباشر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمطروح، الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة المستشفيات والطوارئ، الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الذي ضم كلا من: الدكتور السيد العقدة، الدكتورة ولاء عبداللطيف، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة الشيماء عبد الفتاح، مدير عام إدارة التدريب للغير، الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، الدكتور أحمد شلبي، مدير عام الرقابة الفنية والإكلينيكية، الدكتورة منى سرور، مدير عام الدعم الفني للمنشآت، الدكتور أحمد المصري مدير عام الاعتماد والتسجيل، وعدد من كوادر الهيئة: الدكتور أحمد النعناعي، الدكتورة رانيا حسين، الدكتورة سلمى عبد المنعم، الدكتورة سناء عبد الحليم، الدكتورة نورا أبو المكارم.

وفي إطار جولته الميدانية، تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عددا من المنشآت الصحية بمدينة مرسى مطروح، شملت منشآت حاصلة على الاعتماد من الهيئة، وأخرى جاري تأهيلها، تمهيدا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل الدكتور أحمد طه جولته بزيارة "الوحدة الصحية بأم الرخم"، المعتمدة وفقا لمعايير “جهار”، حيث تفقد مستوى الخدمات المقدمة، ورصد أثر تطبيق المعايير على جودة الرعاية الصحية ورضا المتعاملين.

كما التقى عددا من المواطنين وهنأهم بانضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو نظام صحي شامل وعادل، يضع سلامة المريض وجودة الخدمة على رأس الأولويات.

وشدد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية دعم وحدات الرعاية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، ودورها الحيوي في الاكتشاف المبكر للأمراض وتخفيف الضغط على المستشفيات، مشيدًا بجهود الدولة في توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية الصحية وضمان تحقيق العدالة الصحية.

وفي ذات السياق، قام رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة مستشفى مطروح العام، وتفقد مختلف أقسامها وعياداتها الخارجية، مؤكدًا على أهمية الإسراع في استكمال أعمال التطوير والتأهيل وفقا لمعايير GAHAR، تمهيدًا لانضمامها إلى المنظومة وضمان جاهزيتها لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لأهالي المحافظة.

وفي ختام زيارته، دعا الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أهالي مطروح إلى التفاعل الإيجابي مع منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المشاركة الواعية للمواطنين هي مفتاح نجاح واستدامة النظام الصحي الجديد، وضمان لاستمرار جودة الخدمات وتحقيق الأمان الصحي لنحو 700 ألف مواطن من أبناء المحافظة.