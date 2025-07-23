شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يهنئ الأساتذة الفائزين بجوائز الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024، الرواد، والتشجيعية، وجوائز المرأة بنوعيها التقديرية والتشجيعية، والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونائب رئيس المجلس.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن اعتزازه بفوز 6 أساتذة من أبناء الجامعة من كليات العلوم والهندسة والطب وطب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي والآثار بجوائز الدولة تقديرًا لما قدموه في مجال البحث العلمي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الفوز جاء تتويجًا لمسيرة علمية متميزة تعكس مكانة جامعة القاهرة وريادتها في البحث العلمي والإنتاج المعرفي، وتؤكد عمق التنوع الأكاديمي والبحثي الذي تتميز به الجامعة، كما تعكس الجهد المبذول في دعم بيئة البحث العلمي وتشجيع الابتكار والتميز في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق، مواصلة الجامعة دعمها الكامل للباحثين والمتميزين في مختلف المجالات، بما يعزز من دورها كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم والبحث وخدمة الوطن، مشيرًا إلي أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.

وقد حصدت جامعة القاهرة 6 جوائز من بين 63 جائزة على النحو التالي:

1- الدكتور حسام الدين أحمد موافي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب - جائزة الرواد في مجال العلوم الطبية.

2- الدكتور حاتم مجدي عبد المنعم أمين الأستاذ المساعد بكلية العلوم – جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الكيميائية.

3- الدكتور نور الدين محمود خليفة علي الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي- جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

4- الدكتور محمد كرم حسين إسماعيل الأستاذ المساعد بكلية الهندسة- جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

5- الدكتورة مني فؤاد علي عبد الغني الأستاذ المتفرغ بكلية الاثار- جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

6- الدكتورة رشا محمد عبد الرؤف محمد الأستاذ بكلية طب الاسنان- جائزة المرأة التشجيعية في مجال الصحة والعلوم الصيدلية.