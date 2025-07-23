شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومي للطفولة تستقبل وفدًا من مؤسسة "شباب القادة" والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من مؤسسة شباب القادة YLF برئاسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بمقر المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين فيما يخص دعم وتمكين النشء من الفتيات والفتيان.

وأكدت "السنباطي"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص دائماً على دعم وتمكين النشء في عدد من المجالات التي تنمي قدراتهم وتؤهلهم ليكونوا قيادات شبابية ذات وعي، معربة عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة هذا النموذج المشرف في العمل العام.

وأوضحت "السنباطي" أن المجلس قد أطلق ونفذ عدد من المبادرات التي تساهم في دعم وتمكين النشء، كمبادرة تمكين الطفل "بكرة بينا" والتي تم تعميمها في جميع مدارس الجمهورية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلا عن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي تتضمن عدد من الأنشطة التي تساهم في تنشئة جيل ذات مهارات قيادية فعالة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق دليل دوَي" بطريقة برايل للأطفال ذوي الهمم من فاقدو وضعاف البصائر، بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل وهو منبر للأطفال للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم ويعمل البرلمان على تدريب الأطفال على المهارات البرلمانية وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأكدت رئيسة المجلس، العمل على إعداد خطة طموحة تتضمن سياسات لحماية الطفل وقواعد عامة للالتزام بها ويتم تعميمها على كافة المنشآت التي تتعامل مع الطفل كالمدارس ودور الرعاية ومراكزالشباب والأندية، مع ضرورة رفع وعي الأطفال بسياسات الحماية وتشجيعهم على ثقافة الإبلاغ، لافتة إلى أن المجلس قد أعد دليلاً توعويا يتضمن كافة القضايا التي تخص الطفل تحت شعار "وعيك درعك".

وخلال اللقاء، قدّم النائب أحمد فتحي عرضًا تفصيليًا حول برنامج “قادة مدارس الجمهورية”، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا بهدف دعم اتحاد طلاب مدارس مصر، وإعداد جيل جديد من القيادات الطلابية المؤهلة لقيادة المستقبل، لا سيما تمكين الفتيات من تقلّد المناصب القيادية داخل الاتحادات الطلابية، من خلال المبادرة الوطنية “دوّي” التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف ربط عمل لجان الاتحادات الطلابية بجهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، داخل أكثر من 150 مدرسة في 10 محافظات مختلفة، ليشمل تدريب وتأهيل وتوعية أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في نسخته الأولى.

وأوضح فتحي أن الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تمثل إضافة قوية للبرنامج، إذ تساهم في تمكين اتحاد الطلاب من نشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بالقوانين ذات الصلة، بما يعزز ثقافة المشاركة والحماية وتمكين النشء من معرفة حقوقهم داخل المدارس والمجتمع.

وجدير بالذكر أن برنامج قادة مدارس الجمهورية تنفذه مؤسسة شباب القادة YLF بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة و المجلس القومي للمرأة ، ووزارة التربية والتعليم ، وزارة التضامن و منظمة اليونيسف، والإتحاد الأوروبي، وتحت مظلة المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.