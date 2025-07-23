شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بدء إعداد منصة بين مصر والكويت لتوفير عمالة لسوق العمل الكويتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت الوزارة، اليوم الخميس، عن وضع خطة تنفيذية لإعداد منصة بين مصر والكويت، للمساهمة في توفير الكوادر المصرية المدربة لسوق العمل الكويتي، وتقليص دور الوسطاء في عمليات التعاقد بين العامل وصاحب العمل ، وذلك في إطار خطة التعاون بين البلدين لتنظيم سوق العمل ،والتعرف على احتياجاته ،وتوفير كوادر تعرف حقوقها وواجباتها ،وتعمل بشكل مستدام .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين "الوزارة "، والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، عن طريق تقنية الاتصال المرئي "zoom" ، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك، في آليات استقدام العمالة المصرية ،للعمل بالكويت .

وشهد الاجتماع عرض تفصيلي حول أهمية "المنصة "،واستعراض جهود وزارة العمل في كافة المحافظات ، في مجالات التدريب المهني ، ومنظومة الفحص المهني التي تهدف إلى التأكد من إمتلاك العامل المصري المهارات اللازمة قبل مغادرته للعمل بالخارج ..كما أكد الجانب الكويتي على ترحيبه الدائم بالعمالة المصرية،وأشاد بمهنيتها وجدارتها في العمل ،فيما جدد الجانب المصري على جاهزية وزارة العمل المصرية لتوفير الكوادر اللازمة والمدربة لسوق العمل الكويتي وفي كافة المجالات ،واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتواصل لسرعة الانتهاء من "المنصة ".

شارك في الاجتماع عدد من السادة المسؤولين من الجانبين ،بحضور رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت وممثلي القنصلية المصرية هناك .