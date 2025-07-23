شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدّم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك باسمه ونيابة عن أسرة جامعة حلوان من السادة النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، معربًا عن اعتزازه العميق بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

وأكد الدكتور قنديل أن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، ونقطة تحول جوهرية أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية الحديثة، بما حملته من مبادئ خالدة أسست لمرحلة جديدة من الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.



وأوضح أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل مصدر إلهام دائم يدفع الأجيال نحو العمل والبناء وتحقيق مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ثورة يوليو العظيمة تمثل حدثاً مفصلياً أطلق مسيرة التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ورسخ قيم الحرية والمساواة والعدالة، وأسّس لنظام وطني حقيقي يعلي من شأن المواطن المصري. كما شدد على أن تلك المبادئ لا تزال حية في وجدان الشعب، وممتدة في مسيرة الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم الدكتور قنديل تهنئته بتمنياته لمصر الحبيبة بمزيد من الرخاء والاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن جامعة حلوان، بكوادرها وطلابها، ستظل دائمًا في طليعة الصفوف التي تسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وتستمد قوتها من تاريخ مصر المجيد ومن روح ثورة يوليو التي جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري العظيم.



