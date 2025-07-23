شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بدء الأقباط صوم السيدة العذراء بالكنائس والان مع تفاصيل الخبر

تسعتد الكنائس المسيحية في مختلف أنحاء الجمهورية لبدء صوم السيدة العذراء مريم، أحد الأصوام المحببة في قلوب الشعب المسيحي بطوائفه المختلفة، إذ مع حلول شهر أغسطس يبدأ الأقباط في صوم "أم النور".

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، وتختتمه يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وفقًا للتقويم القبطي المعتمد لديها. في حين أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس في الاحتفال بعيد انتقال السيدة العذراء مريم في السبت 15 أغسطس، بعد صوم يمتد لـ15 يومًا بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس.

جدير بالذكر أن سبب الاختلاف في الكنيسة الكاثوليكية يعود إلى اختلاف التقويم الكنسي المستخدم، فبينما تعتمد هي وكنيسة الروم الأرثوذكس على التقويم الغربي (الجريجوري)، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد التقويم القبطي، الذي يحدد الصوم من 1 مسرى وحتى 15 مسرى سنويًا، دون تغيير.

هذا الوضع شبيه بما يحدث في عيد الميلاد، حيث يحتفل الكاثوليك به في 25 ديسمبر، بينما يحتفل به الأقباط الأرثوذكس في 7 يناير من كل عام.

وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يُعد صيام العذراء من أصوام الدرجة الثانية، المسموح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة. وتُقام خلاله نهضات روحية في الكنائس، تتضمن صلوات وعظات يومية، يُطلق عليها اسم "نهضة العذراء"، وتستمر طوال فترة الصيام بحضور شعبي كبير.

وتشهد الأديرة الكبرى، مثل دير درنكة في أسيوط وكنيسة العذراء في مسطرد، توافدًا كثيفًا من الزائرين، حيث تعتبر وجهات محببة خلال فترة الصوم.