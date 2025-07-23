شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة النيجرية نيامي في المحطة الثالثة من جولته إلى غرب إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

ويرافق وزير الخارجية 30 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما يعقد وزير الخارجية عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين بالحكومة النيجرية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في النيجر.

وتشمل الزيارة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، تأكيدًا على حرص مصر على الانخراط الفاعل مع دول غرب إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب–جنوب، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.