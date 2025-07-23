شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خطية من الرئيس السيسى إلى نظيره البوركينى يسلمها وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، مع الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، حيث قام بتسليم رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو، ودعم التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

ونقل الوزير عبدالعاطي تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره البوركيني .. مشيرًا إلى تقدير مصر لتنامي مسار العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية أن زيارته لبوركينا فاسو تأتي في إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، والعمل على تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر وبوركينا فاسو، مبرزا اصطحابه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من 30 من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات المصرية العامة والخاصة العاملة في القطاعات المختلفة.

وأكد استعداد الشركات المصرية لمواصلة دعم مشروعات التنمية التي يقودها الرئيس البوركيني، خاصة في مجالات البناء والتشييد والطاقة والزراعة والصناعات الدوائية والمنسوجات.

وعلى صعيد اخر، أعرب الوزير عبدالعاطي عن تقدير مصر لدعم بوركينا فاسو لترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر والمرشح الإفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، مؤكدا التطلع لمواصلة الدعم المتبادل في المنظمات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، تناول وزير الخارجية التحديات الأمنية التي تواجهها بوركينا فاسو نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية في منطقتي بحيرة تشاد والساحل.

واستعرض تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، وتبنيها لمقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف لا تقتصر على البُعد الأمني، بل تمتد إلى الأبعاد التنموية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.

وأكد استعداد مصر لنقل خبراتها المتراكمة في مكافحة الإرهاب إلى بوركينا فاسو ودعم قدراتها الوطنية، مسلطا الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وجهود بعثته التعليمية والدعوية في بوركينا فاسو، فضلًا عن استمرار استقبال جامعة الأزهر للطلبة البوركينيين للدراسة في مصر في مختلف التخصصات.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في الساحل وغرب إفريقيا، حيث أكد الوزير عبدالعاطي توافق رؤى البلدين إزاء أهمية تكثيف العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية.

كما أكد التزام مصر بمواصلة دعمها الكامل لبوركينا فاسو وتطوير الشراكة بين البلدين.

ومن جانبه، طلب رئيس بوركينا فاسو نقل تحياته وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا دور مصر التاريخي في دعم الدول الإفريقية.

وأكد الرئيس تراوري تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وبوركينا فاسو، واستعداده الكامل لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التواجد الافتصادي والاستثماري المصري في بلاده.