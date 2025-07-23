شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني.

وبهذه المناسبة، نظّمت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج سلسلة من الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى ثورة يوليو، في أجواء تعكس الفخر الوطني والانتماء الراسخ للوطن.

وشارك في هذه الفعاليات عدد من كبار المسؤولين في دول الاعتماد، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب أبناء الجاليات المصرية، الذين حرصوا على التعبير عن تقديرهم العميق لما تمثله هذه الثورة من رمزية وطنية وتاريخية في مسيرة مصر الحديثة.