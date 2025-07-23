شكرا لقرائتكم خبر عن ادفع أقل.. أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة توفر لك مئات الجنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 23 يوليو 2025 07:30 ص
توفر اشتراكات المترو الكثير من سعر التذكرة للجمهور، وتنقسم اشتراكات المترو حسب نوعية الجمهور "جمهور عادى - كبار السن فوق سن الـ 60 عاما، طلبة، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة الاشتراك للجمهور العادى:
قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:
منطقة واحدة - 310 جنيهات
منطقتين - 365 جنيها
ثلاث / أربع مناطق - 425 جنيها
خمس / 6 مناطق - 600 جنيهالاشتراك الربع سنوى للجمهور العادى:
منطقة واحدة - 835 جنيها
منطقتين - 990 جنيها
ثلاث / أربع مناطق - 1250 جنيها
خمس / 6 مناطق - 1670 جنيهاقيمة الاشتراك السنوى للجمهور العادى:
خطين 4235 جنيها
ثلاث خطوط 5335 جنيها.اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عاما:
إتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50%.قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:
منطقة واحدة - 220 جنيهًا
منطقتين - 290 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق - 415 جنيهًا
خمس / 6 مناطق - 470 جنيهًاالاشتراك الربع سنوى لكبار السن فوق سن الـ60 عاما:
منطقة واحدة - 660 جنيهًا
منطقتين - 865 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق - 1125 جنيهًا
خمس / 6 مناطق - 1270 جنيهًااشتراك مصابى وأسر الشهداء:
الاشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة - 420 جنيها
منطقتين - 495 جنيها
ثلاث / أربع مناطق - 595 جنيها
خمس / 6 مناطق - 835 جنيهاأسعار تذاكر المترو:
حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة بـ20 جنيها، وكبار السن بـ10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز