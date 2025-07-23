شكرا لقرائتكم خبر عن ادفع أقل.. أسعار اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة توفر لك مئات الجنيهات والان مع تفاصيل الخبر

توفر اشتراكات المترو الكثير من سعر التذكرة للجمهور، وتنقسم اشتراكات المترو حسب نوعية الجمهور "جمهور عادى - كبار السن فوق سن الـ 60 عاما، طلبة، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.





قيمة الاشتراك للجمهور العادى:

قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:

منطقة واحدة - 310 جنيهات

منطقتين - 365 جنيها

ثلاث / أربع مناطق - 425 جنيها

خمس / 6 مناطق - 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوى للجمهور العادى:

منطقة واحدة - 835 جنيها

منطقتين - 990 جنيها

ثلاث / أربع مناطق - 1250 جنيها

خمس / 6 مناطق - 1670 جنيها

قيمة الاشتراك السنوى للجمهور العادى:

خطين 4235 جنيها

ثلاث خطوط 5335 جنيها.

اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عاما:

إتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50%.

قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:

منطقة واحدة - 220 جنيهًا

منطقتين - 290 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق - 415 جنيهًا

خمس / 6 مناطق - 470 جنيهًا

الاشتراك الربع سنوى لكبار السن فوق سن الـ60 عاما:

منطقة واحدة - 660 جنيهًا

منطقتين - 865 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق - 1125 جنيهًا

خمس / 6 مناطق - 1270 جنيهًا

اشتراك مصابى وأسر الشهداء:

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة - 420 جنيها

منطقتين - 495 جنيها

ثلاث / أربع مناطق - 595 جنيها

خمس / 6 مناطق - 835 جنيها

أسعار تذاكر المترو:

حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة بـ20 جنيها، وكبار السن بـ10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.