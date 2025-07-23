شكرا لقرائتكم خبر عن فرص شغل حقيقية.. وظائف برواتب مجزية تصل لـ9 آلاف جنيه شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نشرة التوظيف نصف الشهرية، الصادرة عن وزارة العمل، بالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن فرص عمل متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، بمرتبات تبدأ من 6000 جنيه وتصل إلى 9400 جنيه شهريا، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص لائقة ومستمرة للشباب في مختلف المحافظات.

• أبرز الوظائف المتاحة:

30 صيدلي

▪︎ المؤهل: بكالوريوس صيدلة – حديثو التخرج

▪︎ الراتب: يبدأ من 9400 جنيه

50 مندوب توصيل

▪︎ الخبرة: سنة

▪︎ الراتب: من 8500 إلى 9000 جنيه

30 مساعد صيدلي

▪︎ الخبرة: سنة – من الجنسين

▪︎ الراتب: من 6000 إلى 8500 جنيه

10 موظف كول سنتر

▪︎ الخبرة: سنة

▪︎ الراتب: من 6500 إلى 8500 جنيه

5 موظف خدمة عملاء

▪︎ الخبرة: 6 شهور

▪︎ الراتب: من 6500 إلى 7000 جنيه

10 معاون خدمات

▪︎ الخبرة: 6 شهور

▪︎ الراتب: حسب الاتفاق

• الشروط العامة:

المؤهل المطلوب: عالي أو متوسط

الفئة العمرية: من 22 حتى 45 عاما

ودعت النشرة الراغبين في التقدم إلى التواصل مع المدير المسئول: أ. مريم محروس، عبر الرقم:

01055971003

وتأتي هذه النشرة ضمن الجهود المستمرة لوزارة العمل لتوفير وظائف تناسب مختلف التخصصات والفئات العمرية، وتلبية احتياجات السوق من الكوادر المؤهلة، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب.