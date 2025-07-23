شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وليد الخامس على الثانوية علمى رياضة: هدفى الالتحاق بكلية الهندسة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من داخل منزل الطالب أحمد وليد الجيار الحاصل على المركز الخامس فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية علمى رياضة بمحافظة المنوفية.

وقال أحمد وليد الجيار، الحاصل على المركز الخامس فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية علمى رياضة بمحافظة المنوفية، إنه لم يتوقع حصوله على مركز ضمن أوائل الجمهورية، ولكن خبر حصوله على مركز ضمن الأوائل جاء بمثابة فرحة كبير سيطرت على جميع أنحاء المنزل.

وأضاف الخامس على مستوى الجمهورية علمى رياضة بمحافظة المنوفية، أن سر تفوقه علاقته بربه والحفاظ على أداء الصلوات الخمس، وتنظيم الوقت فى المذاكرة.

وأشار أحمد وليد الجيار إلى أن هدفى هو الالتحاق بكلية الهندسة لكى يحقق رغبته ورغبة والده الذى يبذل قصارى جهده لتوفير كافة مطالبه هو وأشقائه.

وقال والدة الطالب أحمد إن ابنها منذ الصغر وهو متفوق فى جميع المراحل الدراسية سواء كانت النقل أو الشهادات، وتوقعت له مستقبلا باهرا لأنه بار بأهله، وعلاقته بربه قوية، ويحافظ على أداء الصلوات الخمس فى مواعيدها.