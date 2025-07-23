شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من وزير العمل لخريجى الثانوية العامة قبل اختيار الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران، وزير العمل، خريجى الثانوية العامة بالاهتمام بالاطلاع على مستقبل سوق العمل قبل اختيار الكليات والالتحاق بها، قائلا: :لدينا فرصة واعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لذا يجب أن نهتم بها ونركز على الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا، وتعد الجامعات التكنولوجية فرصة مهمة جدا، وأنصح جميع الطلاب بالاهتمام بالدراسة فيها، نظرا لتوافر فرص العمل بشكل كبير على المستوى المحلى أو من خلال الشركات العالمية التى تعمل فى مصر، كما نفذنا مشروعات للعمل فى مراكز الاتصال والعمل عن بعد".

وأضاف وزير العمل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كما أنصح الطلاب بالابتعاد عن الوظائف الإدارية التقليدية، والتركيز على الوظائف الأكثر طلبا مثل: الطب، فهناك طلب كبير جدا على الأطباء فى الخارج، خاصة فى التخصصات الدقيقة، وليس الطب بالمفهوم التقليدى فقط، بالإضافة إلى تخصصات التمريض، بالإضافة إلى التخصصات التكنولوجية: المعاهد التكنولوجية والمصانع لتشغيل العمالة الماهرة، لهذا بدأت المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية فى العمل والتوسع نتيجة الإقبال الكبير عليها".

أما عن سوق العمل خارج مصر، فقال: "أهم شىء مطلوب الآن هو اللغة، ونظرا لأهميتها الكبرى فى الوقت الحالى لدينا مركز تدريب جديد بالجيزة تابع للمكتب الفنى بوزارة العمل، خصصنا خمس قاعات به لتعليم اللغة الأجنبية مجانا، والوزارة تتيح فرصا جيدة جدا للراغبين فى التدريب بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية، مضيفا: كما أننا نستهدف تغيير طرق تفكير العامل، خاصة أن 70% من التعليم فى أوروبا هو التعليم الفنى نظرا لاهتمامهم بهذا النوع من التعليم، وهنا فى مصر غيرنا اسمه فأصبح التعليم التكنولوجى، لمواكبة أنماط العمل الجديدة".