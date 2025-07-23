شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تأثر شبكة فودافون بالقاهرة الكبرى ومناطق أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، شكاوى بشأن تأثر خدمات شبكة فودافون في بعض المناطق، خاصة داخل القاهرة الكبرى، حيث أشاروا إلى ضعف التغطية أو انقطاع الخدمة بشكل متكرر.

وذكر المستخدمون أن المشكلة بدأت منذ ما يقرب من ساعة ، وأثرت على المكالمات وخدمات الإنترنت على حد سواء، ما تسبب في حالة من الاستياء بين العملاء، الذين لجأوا إلى وسائل التواصل للتعبير عن استيائهم والمطالبة بتفسير رسمي من الشركة.

وحاولت الخليج 365 التواصل مع مسؤولي شبكة فودافون للحصول على تعليق رسمي حول سبب الانقطاع وموعد عودة الخدمة إلى طبيعتها، إلا أنه لم يصدر أي رد من الشركة حتى كاتبة للتقرير.

وتعد فودافون من كبرى شركات الاتصالات في مصر، وتخدم 47 مليون مشترك في أنحاء الجمهورية.



