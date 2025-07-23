شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق: الحد الأدنى للمرحلة الأولى يلى نتيجة الثانوية بـ3 أو 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق، التهنئة إلى طلاب الثانوية العامة الناجحين للعام الدراسى 2025، متمنيًا لهم التوفيق فى تحقيق رغباتهم الجامعية، ومؤكدًا أن منظومة التنسيق تعمل بكل طاقتها لضمان العدالة والشفافية فى توزيع الطلاب على الكليات.

وأوضح "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "ستوديو إكسترا"، من تقديم الإعلاميين شادى شاش وآية عبد الرحمن، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مكتب التنسيق فى انتظار استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، لتبدأ اللجنة العليا للتنسيق أعمالها فور وصول النتائج بشكل رسمى إلى وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع فور استلام النتائج لمراجعة شرائح المجاميع، خاصة للطلاب الحاصلين على أكثر من 70% إلى 95%، وتحديد الأعداد المتوقع التحاقها بكل قطاع جامعى مثل القطاع الطبي، والهندسي، وعلوم الحاسب، والتجاري، ومن خلال هذه المعطيات يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد غانم أن إعلان تفاصيل المرحلة الأولى سيكون خلال فترة تترأوح ما بين 3 إلى 4 أيام بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا، حيث سيتم تحديد موعد بدء التسجيل والحد الأدنى للقبول فى كل من شعبة "علمى علوم"، و"علمى رياضة"، و"الشعبة الأدبية"، بما يراعى رغبات الطلاب والتوزيع العادل بين الكليات.