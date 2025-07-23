شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن جزيرة الشاى بحديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

جزيرة الشاى بحديقة الحيوان، كانت مقصدًا لعدد من الشخصيات البارزة، مثل الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس أنور السادات، الأديب نجيب محفوظ، الكاتب توفيق الحكيم، والفنانة أم كلثوم، والفنان عبد الحليم حافظ.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز المعلومات عن جزيرة الشاى بحديقة الحيوان...

- تأسست فى عام 1938 في عهد الملك فاروق، على مساحة 4 أفدنة، كاستراحة ملكية لقضاء أوقات الاستجمام.

- تم تصميمها على الطراز الكلاسيكي الخشبى، وتحيط بها بحيرة يسبح فيها طيور البجع الأبيض، مع نافورة مياه تضفى جمالًا إضافيًا على المكان.

- تضم الجزيرة مقاعد ومظلات للراحة، كافتيريا تقدم المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة تتيح للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

- تضم مجموعة من الحيوانات الأليفة مثل الأرانب، الحمام، والبط، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

- تعتبر جزيرة الشاي مكانًا هادئًا ومناسبًا للاسترخاء، حيث يمكن للزوار تناول الشاى أو القهوة وسط أجواء طبيعية خلابة.

- تعتبر موقعًا شهيرًا لتصوير الأفلام والمشاهد السينمائية، مما يضيف إلى سحرها وجاذبيتها.