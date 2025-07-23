شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مميز لحفل تخرج الدفعة 17 لكلية التكنولوجيا الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الدفعة 17 لكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوما مميزا، حيث أقيم حفل تخرج الدفعة التي تميزت بالثراء البحثى والمعرفى، وشهدت لها إدارة الكلية بالتميز لنشاطهم الدؤوب وشغفهم العلمى الواضح.

وشهد الحفل تواجدا متميزا من إدارة الجامعة، حيث حضر الأستاذ الدكتور نهاد المحبوب رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة للمتابعة والتوثيق، والأستاذ الدكتور عماد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والأستاذة الدكتورة هالة عيسى عميد كلية التكنولوجيا الحيوية، والأستاذ الدكتور حسين ثابت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون الطلاب، والأستاذة الدكتورة إنجى بدوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأ الحفل بدخول طلاب الدفعة على أنغام موسيقى المارش، مما أضفى حماسا كبيرا، بادله الضيوف من أولياء الأمور بالتصفيق والتشجيع، ثم جلس الطلاب على خشبة المسرح في صفوف منتظمة وحسب ترتيبهم على قوائم النجاح.

وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقف الحضور تحية للسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور نهاد محبوب، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: "أشعر بسعادة كبيرة لتخرجكم وعليكم أن تنظروا إلى أولياء أموركم وأن تصفقوا لهم لتعبهم، وأن هؤلاء قدموا للبلد خريجين متفوقين نفتخر بهم، كنتم أبناء أعزاء وستظلون أبناء أعزاء وأرجو أن تكونوا سفراء للجامعة في كل نواحيها من العلم والأخلاق الكريمة وأن تكونوا دائما في المقدمة، الكلية ليست من الكليات السهلة بل هي من أكثر كليات الجامعة جدية والتزام ونظام. فمبروك لكم تفوقكم وأنا فخور بكم وأتمنى لكم مستقبلا كبيرا".

فيما أشار الدكتور مختار الظواهرى، نائب رئيس الجامعة، إلى أنه على خريجى الدفعة أن يكون هدفهم النجاح الكبير فى حياتهم العملية وأن يتحلوا بالقيم والمبادئ والأخلاق، وسر نجاح الكلية هي الالتزام والإتقان والإخلاص في العمل، مطمئنا الطلاب على مستقبلهم وأن المستقبل هو لعلم التكنولوجيا الحيوية.

وقالت الدكتورة هالة عيسى، عميدة الكلية، إنها فخورة بهذه الدفعة، حيث إنها تميزت بالتفوق، وأكثر من 95% من الدفعة حصلوا على تقدير امتياز، كما شارك كثير من طلاب الدفعة في الأنشطة الطلابية والاجتماعية، وطالبت الطلاب بالعمل الجاد، وأن يشتغلوا على أنفسهم لاكتساب المهارات اللى تؤهلهم للنجاح في حياتهم.

وتحدث الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية إلى الطلاب مؤكدا لهم أنه كل عام نجتمع لنبارك للطلاب على تفوقهم، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالدفعة 17 للكلية لما لمسه من إصرارهم ودأبهم وشغفهم للعلم، وهو ما قابله أعضاء هيئة التدريس بالعمل بكل جهد لتوفير المعلومة ومساعدة الطلبة على التفوق.

فيما أكد الدكتور حسين ثابت وكيل الكلية أن هذا اليوم هو أسعد أيام حياته وهو يشارك في تخريج هذه الدفعة، قائلا بتأثر نال تعاطف الجميع، إنه لو كان فقد زهرة فقد أعطاه الله 250 زهرة هم عدد الخريجين في هذه الدفعة "في إشارة إلى فقده فلذة كبده الشاب يوسف حسين رحمه الله".

وأضاف الدكتور حسين أن دراسات أمريكية أكدت أن من يملك الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحيوية فقد ملك المستقبل، وأن هذا التخصص هو مفتاح المستقبل لأى دولة تريد التقدم والازدهار.

فيما قالت الدكتورة إنجى بدوى: "مبروك عليكم التخرج وربنا يتمم فرحتكم، وإن شاء الله القادم أفضل، والتكنولوجيا الحيوية أصبحت حلقة الوصل بين التخصص الأكاديمى والاحتياج المجتمعى، وهو ما وضح جليا في مشاركتكم في الأنشطة المجتمعية مثل مبادرة (باحثون ما قبل التخرج) وهى من أكبر المبادرات المجتمعية في الوطن العربى 2024".

ثم تخلل الحفل عرض فيديو يبرز أهمية دراسة البايوتكنولوجيا في شتى مجالات الحياة، ومدى الحاجة إلى علومها للدخول إلى المستقبل.

كما تم عرض فيديو خاص بطلاب الدفعة ودرجة الوئام والتعاون والمودة بينهم ، وشغفهم بدراسة تخصصهم، ومدى ولعهم بتقديم كل جهودهم للارتقاء بعلوم ودراسات البايوتكنولوجى.

وبعد ذلك بدأ تكريم العشرة الأوائل على الدفعة، واصطفت قيادات الجامعة والكلية لتقديم دروع التفوق وشهادة التميز لهم، حيث جاءت الطالبة ميرا ميشيل في المركز الأول، وجاءت الطالبة هايدى حسين يوسف في المركز الثانى على الدفعة، فيما احتلت الطالبة جهاد محمود المركز الثالث، والطالبة بسنت عبد المعبود في المركز الرابع، وجاءت الطالبة رحمة إيهاب في المركز الخامس.

ثم بعد ذلك قامت قيادات الكلية بتسليم طلاب الدفعة شهادات التخرج وسط تصفيق من الطلاب وأولياء أمورهم، لينتهى حفل التخرج وسط سعادة وفرح من الجميع.



دخول الدفعة إلى المسرح دخول الدفعة إلى المسرح



أوائل الدفعة أوائل الدفعة



الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية



الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية



الأستاذ الدكتور حسين ثابت الأستاذ الدكتور حسين ثابت



الوقوف لتحية السلام الجمهورى



تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاوة آيات من الذكر الحكيم







تسليم أوائل الدفعة درع التفوق تسليم أوائل الدفعة درع التفوق



احتفالية الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية احتفالية الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية



ميرا ميشيل الأولى على الدفعة ميرا ميشيل الأولى على الدفعة



إحدى خريجات الكلية تؤدى أغنية إحدى خريجات الكلية تؤدى أغنية



الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية الدفعة 17 من كلية التكنولوجيا الحيوية



الأستاذ الدكتور عماد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع



تكريم إحدى الأوائل تكريم إحدى الأوائل



تكريم هايدى حسين الثانية على الدفعة تكريم هايدى حسين الثانية على الدفعة



الأستاذة الدكتورة هالة عيسى عميد الكلية الأستاذة الدكتورة هالة عيسى عميد الكلية



طلاب الدفعة 17 من كلية بايوتكنولوجى طلاب الدفعة 17 من كلية بايوتكنولوجى



هايدى حسين يوسف هايدى حسين يوسف



هايدى حسين يوسف هايدى حسين يوسف



