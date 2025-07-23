شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الابتكار تعلن عن مصروفات العام الدراسي 2025/2026.. خصومات تصل إلى 90% وتخفيضات استثنائية للمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الابتكار عن تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2025/2026 للطلاب المصريين، حيث كشفت عن خصومات كبيرة تصل إلى 20% على المصروفات الأساسية عند التقديم المبكر واستكمال إجراءات القبول، بالإضافة إلى منح أكاديمية ورياضية واجتماعية مميزة قد تصل إلى 90%.

مصروفات الكليات بعد الخصم:

• كلية العلاج الطبيعي: 113,000 جنيه (بدلاً من 130,000 جنيه)

• كلية التمريض: 59,000 جنيه (بدلاً من 70,000 جنيه)

• كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 73,000 جنيه (بدلاً من 90,000 جنيه)

• كلية إدارة الأعمال والاقتصاد: 59,000 جنيه (بدلاً من 85,000 جنيه)

• كلية الفنون: 62,500 جنيه (بدلاً من 85,000 جنيه)

• كلية الهندسة: 76,000 جنيه (بدلاً من 86,000 جنيه)

1. التفوق الرياضي:

حوافز متنوعة للطلاب:

• خصم 5% للطلاب الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المحافظة أو الجمهورية.

• خصم 30% لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولات الرياضية الإفريقية أو الدولية.

2. التفوق الأكاديمي:

• خصم 10% للطلاب الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

• خصم 5% لمن حصلوا على مجموع من 70% إلى أقل من 80%.

• خصم 90% يُمنح للطلاب المتميزين، منهم:

• أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية.

• أوائل الثانوية العامة، IGCSE، الدبلومة الأمريكية، وطلاب STEM (بحد أقصى 5 طلاب لكل فئة).

3. الحوافز الاجتماعية:

تُمنح سنويًا لـ10 طلاب بعد دراسة اجتماعية ميدانية دقيقة، وتستمر طوال فترة الدراسة طالما استمر استحقاق الطالب لها.

ملاحظات هامة:

• يُسمح بدمج أكثر من حافز بحد أقصى 15% من إجمالي المصروفات، باستثناء الحوافز الخاصة بالتفوق الأكاديمي أو الرياضي، حيث يمكن للطالب الاستفادة منها كاملة دون هذا القيد.



• الرسوم الدراسية قابلة للتحديث والمراجعة الدورية من قبل إدارة الجامعة.



جامعة الابتكار

جامعة الابتكار

جامعة الابتكار