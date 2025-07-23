شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب "اللحام" والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج التدريب على مهنة اللحام، أحد برامج المكتب البابوي للمشروعات، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إطار دعم التعليم الفني.

وجاءت الاحتفالية بحضور ممثلين عن مصنع 200 الحربي، الذي تعاون مع المكتب البابوي للمشروعات في تقديم الجزء العملي من البرنامج التدريبي داخل المصنع، بالإضافة إلى تقديم التدريب النظري في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشمل البرنامج أيضًا تدريبًا خاصًا بتنمية المهارات الشخصية مثل إعداد السيرة الذاتية وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية، قدمته مؤسسة ايجيكوبت.

وسلم قداسة البابا شهادات إتمام الدورة التدريبية للخريجين، مؤكدًا في كلمته على أهمية التعليم الفني ودوره في فتح فرص عمل حقيقية أمام الشباب في مصر، كما أشاد قداسته بالدور الذي يلعبه التعليم الفني في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في حركة التطور الصناعي التي تشهدها مصر حاليًا.

كما حرص قداسة البابا على تشجيع الشباب المصري على الاتجاه إلى التعليم الفني والتدريب المهنى، باعتباره من المجالات الواعدة التي توفر فرصًا حقيقية لسوق العمل وتخدم الاقتصاد الوطنى.

شهد الحفل كذلك حضور عدد من رجال الأعمال الذين أبدوا رغبتهم في تعيين عدد من خريجي هذا البرنامج، وتوفير فرص عمل لهم، تقديرًا لمستوى التدريب الذى تلقوه، بما يساهم في ربط التدريب العملى المباشر باحتياجات سوق العمل.