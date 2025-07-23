شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية السفارة الهولندية: افتتاح ملعب كروى مطوّر بالكنيسة الإنجيلية بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون المثمر بين السفارة الهولندية بالقاهرة والكنيسة الإنجيلية بشبرا، شهدت الكنيسة فعاليات افتتاح الملعب الرياضي المطوّر، وذلك بحضور رسمي من سعادة نائب السفير الهولندي السيد إرنستو برام، ووفد من الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة، من خلال مشروعات تخدم الإنسان على المستويات الروحية، والطبية، والاجتماعية، والرياضية.

وخلال الزيارة، قام الوفد الهولندي بجولة تفقدية داخل الكنيسة، تعرّف خلالها على أبرز الأنشطة المقدَّمة، ومن ضمنها الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات التخصصية.

وأعرب القس محسن نعيم، راعي الكنيسة، عن فخره بهذا التعاون البنّاء، قائلًا: "يسعدنا أن نفتتح اليوم الملعب الرياضي في مناسبة تعبّر عن رؤية متكاملة لخدمة الإنسان جسدًا وروحًا. إنّ دعم شركائنا الهولنديين يعكس إيمانًا مشتركًا بأن التنمية لا تكتمل دون الاستثمار في الإنسان."

من جانبه، عبّر نائب السفير الهولندي إرنستو برام عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا التزام السفارة الهولندية بدعم المشروعات التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية، وموجهًا رسالة جاء فيها: "إن بناء الملاعب وتطوير المراكز الطبية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتمكين الشباب من تعلّم مهارات الحياة مثل الإبداع، والتواصل، والعمل الجماعي، واتخاذ القرارات الصائبة. نوصي بأن تستمر هذه الجهود في مجالات التعليم والصحة جنبًا إلى جنب مع الرياضة."

كما عبّر السيد بول أوفادي، مدير برنامج WorldCoaches، عن سعادته قائلاً: "أشعر بالفخر لوجودي هنا للمشاركة في افتتاح هذا الملعب. آمل أن يستمتع الكثير من الأطفال بهذه الساحة، وأن يتعلموا من خلالها لغة كرة القدم ومهارات الحياة. بالنيابة عن KNVB وWorldCoaches، نتمنى لكم التوفيق."