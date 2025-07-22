شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2025.. مريم الثانية على الجمهورية: أسرتى سبب فرحتى والان مع تفاصيل الخبر

"مكنتش متوقعة، بس كنت بدعي ربنا أجيب درجة عالية والحمد لله ربنا كرمني".. هكذا عبرت مريم محمد شافعي عمر محمد، الطالبة بمدرسة النزهة الإسماعيلية بنات الثانوية لغات، عن فرحتها بتصدر أوائل الثانوية العامة لشعبة الأدبي بحصولها على المركز الثاني بمجموع 317.5 درجة.

وأضافت مريم، ابنه بمحافظة القاهرة بإدارة النزهة التعليمية، في حديثها لليوم السابع، أن والدها ووالدتها وأسرتها بأكملها كانوا الداعم الأول لها طوال العام الدراسي، قائلة: "أسرتي كلها كانت بتدعمني.. هم سبب النجاح ده".

ورغم طول السنة وصعوبتها، خاصة مع الضغوط النفسية والتوتر المستمر، إلا أن مريم استطاعت تجاوزها بالإصرار والدعاء، مؤكدة أن "أكتر حاجة صعبة كانت إن السنة طويلة ومرهقة، يمكن أكتر من المناهج نفسها.. بس الحمد لله عدت على خير".

وعن حلمها القادم، قالت مريم إنها تتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فهي شغوفة بهذا المجال منذ سنوات. ووجهت رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلة: "قربوا من ربنا، وركزوا في مذاكرتكم.. متركزوش في السوشيال ميديا أو أي حاجة تشتتكم.. ربنا بيكرم أكتر مما حد يتخيل، والمهم إنك تعمل اللي عليك".