شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة 2025.. العاشر علمى علوم: أتمنى التخصص فى جراحة المخ والإعصاب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الطالب عبدالله هانى رشاد إسماعيل ، الحاصل على المركز العاشر - علم علوم ، فى نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، عن سعادته بعد معرفة النتيجة وأنه من أوائل الثانوية العامة ، وقال": "مش مصدق إننى من الأوائل وفرحان جدا".

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وقال " عبدالله هانى" الطالب بمدرسة بريلنياس لغات بالإسكندرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه حصوله على مجموع 315.5 درجة لم يكن متوقعا، لافتا إلى أنه كان يبذل كل جهدة فى المذاكرة، ولم يكن يتقيد بعدد ساعات معينة، وكان يوزع جهد المذاكرة بين كل المواد ، و لم يكن يكرس جهدا او وقتا اضافيا لمواد أخرى مثل الكيمياء والفيزياء ، بل كان يوزع الوقت والمجهود بالتساوى على كل المواد .

وحول الكلية التى يرغب "عبدالله هانى" الالتحاق بها قال :" أتمنى الإلتحاق بكلية الطب ، قسم جراحة المخ والأعصاب " .

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2025 الخليج 365 اضغط هنا..

وقد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة، وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس من الخليج 365 اضغط هنا..