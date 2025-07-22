شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الرابع على الثانوية العامة أدبى: فخور بتفوقى والحمد لله فرحت أسرتى والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد أشرف شحاتة شوربجى محمد الطالب بمدرسة الطبرى بروكسى فى محافظة القاهرة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة 2025 "الشعبة الأدبية"، بمجموع 316 درجة.

وعبر محمد عن سعادته البالغة بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنه دومًا ما كان يطمح فى التفوق الدراسى والحصول على أعلى الدرجات للاتحاق بكلية الألسن أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإسعاد أسرته.

وقال محمد خلال حديثه لـ"الخليج 365"، إنه اجتهد طوال العام الدراسى لحصد أعلى الدرجات، إذ كان ينظم وقته ويواظب على مذاكرة دروسه أولًا بأول، مؤكدًا أن نجاحه توفيق من الله تعالى، واجتهد كثيرًا لتحقيقه.

وأهدى محمد نجاحه لأسرته، لما بذلته من جهد وتعب طوال العام الدراسى وحرصها الدائم على تشجيعه ودعمه، قائلًا: "أهدى نجاحى لوالدى ووالدتى، سعيد جدًا وفخور بتفوقى، والحمد لله ربنا كرمنى وقدرت أحقق هدفى وأفرحهم".

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.