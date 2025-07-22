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وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت

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وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة لتكريمهم بمقر الوزارة السبت

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 22 يوليو 2025 09:08 م

يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم السيد الوزير بتكريمهم ، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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