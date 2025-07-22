شكرا لقرائتكم خبر عن حسن محمد السادس على علمى رياضة يحلم بكلية الهندسة: حلم الطفولة تحقق والان مع تفاصيل الخبر

لم يكن الطالب حسن محمد عبد الله بيومى يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة 2024/2025، لكنه تمسك بالأمل، واجتهد، وترك النتيجة على الله، فجاءت مكافأته كبيرة بحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية – رياضيات، بمجموع 318.5 درجة، عن مدرسة طبرى الحجاز العسكرية بنين التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة.

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قال حسن خلال حديثه لليوم السابع: "مكنتش متوقع أكون من الأوائل، لكن كان عندى أمل كبير أن ربنا هيوفقني.. وكنت دايمًا بقول لنفسى اعمل اللى عليك وسيبها على ربنا. وأنا داخل الامتحان كنت بشجع نفسى، ومبلومهاش على اللى فات، والحمد لله ربنا كرمنى وادانى أكتر من اللى كنت عايزه".



وأضاف عن صعوبة السنة: "السنة كانت مختلفة وصعبة، عشان سنة واحدة من غير ترمين زى باقى السنين، وده كان ضغط كبير". كما حرص حسن على رد الفضل لوالديه: "بابا وماما هما أكتر ناس تعبوا معايا، دعمونى فى كل حاجة، وشقيانين على المجموع ده، وكل الفضل بيرجع ليهم، والكلام مش هيكفيهم".



أما عن الحلم الذى يقترب من أن يصبح حقيقة، فقال بثقة: "نفسى أدخل هندسة، دى كانت حلمى من وانا صغير، ودلوقتى شايفها قدامي.. وعايز أحققه".

للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2025 الخليج 365 اضغط هنا..