شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة الذين حصدوا ثلث المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى الشعب الثلاث متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.



وأكد محافظ القاهرة على سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين بعدما حصد أبنائها ١٢ من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين ٣٦ طالب وطالبة ، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق فى حياتهم الجامعية والعملية.

وثمن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور من أجل توفير سبل التفوق ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز ، كما أثنى على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة .



