بيان عاجل من "الطرق والكباري" بشأن حالة طريق "فقط/القصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم، بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تُظهر تدني حالة طريق قفط/القصير بمحافظة قنا، مؤكدة أن هذه الصور تخص قطاعًا لم يتم تطويره بعد، ويجري العمل حاليًا على إدراجه ضمن خطة التنفيذ للعام المالي 2025/2026.

وأكدت الهيئة أن طريق قفط/القصير، البالغ طوله 172 كيلومترًا بعرض 8 أمتار، يخضع حاليًا لعمليات تطوير مرحلية، حيث تم الانتهاء بالفعل من رفع كفاءة 48 كيلومترًا من جهة قفط، وجارٍ استكمال باقي القطاع وفقًا لأولويات الهيئة وخطتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن تطوير شبكة الطرق في صعيد مصر يحظى باهتمام خاص ضمن خطة وزارة النقل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الربط بين محافظات الجنوب والمناطق الساحلية والموانئ على البحر الأحمر، من خلال مجموعة من الطرق الحيوية التي تم تنفيذها أو يجري العمل على تطويرها، ومن أبرزها:

طريق بني سويف / الزعفرانة: بطول 158 كم، 3 حارات في كل اتجاه، يربط بين الصعيد وطريق السخنة/الزعفرانة.

طريق المنيا / الشيخ فضل / رأس غارب: بطول إجمالي 145 كم، تم ازدواج مساره بالكامل.

طريق قنا / سفاجا: بطول 160 كم، تم تطويره ليصبح بحارتين في كل اتجاه.

طريق إدفو / مرسى علم: بطول 225 كم، تم الانتهاء من 110 كم منه، ويجري استكمال 25 كم حاليًا.

طريق أسوان / برنيس: بطول 275 كم، يجري تطوير قطاع بطول 15 كم حاليًا.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها تقوم بشكل دوري بحصر وتدقيق القطاعات الأكثر احتياجًا لأعمال الصيانة، بهدف إدراجها ضمن الخطط السنوية المستقبلية، مشددة على حرصها الكامل على رفع كفاءة شبكة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان السلامة المرورية لمستخدميها.