شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تصدر بيانا بشأن حالة طريق قفط / القصير والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بياناً اعلاميا بشأن ما نشر عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة طريق قفط /القصير، توضح فيه الحقائق التالية :

1. فى إطار حرص وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكبارى) على تنفيذ خطة الدولة للتطوير وتحقيق التنمية المستدامة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق فى كافة أنحاء الجمهورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، فقد أولت وزارة النقل اهتمامًا بالغًا بتطوير الشبكة الطرق فى صعيد مصر وربط محافظات الصعيد بباقي مناطق الجمهورية، وخاصة بالسواحل والموانئ على البحر الأحمر.

2. تمثل شبكة الطرق الرابطة بين صعيد مصر وساحل البحر الأحمر شرايين حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لما لها من دور كبير في تحقيق الترابط الجغرافي بين الوادي والدلتا من جهة، والموانئ البحرية والمناطق السياحية والصناعية على ساحل البحر الأحمر من جهة أخرى ، وأبرزها الطرق الآتية:

- طريق بني سويف / الزعفرانة : حيث يعد الطريق من أهم الطرق الجديدة الحيوية والاستراتيجية التي تم إنشائها في صعيد مصر، والذي يربط طريق الصعيد الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف بطريق السويس/ السخنة / الزعفرانة، يبلغ طوله 158 كم، وقد تم إنشاؤه ضمن المشروع القومي للطرق بعرض 23 متر وبعدد 3 حارة / اتجاه بديلاً لطريق بنى سويف / الكريمات.





- طريق المنيا / الشيخ فضل / راس غارب :

يعد من أهم الطرق الحيوية والاستراتيجية في صعيد مصر، والذي يربط بين محافظة المنيا بالبحر الأحمر ،وتم إنشاء وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل / راس غارب بطول 55 كم بعرض 23 متر وبعدد 3 حارة / اتجاه كما تم إنشاء ازدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب بطول 90 كم وقد تم ازدواجه وتطويره ضمن المشروع القومي للطرق ليصبح بعرض 23 متر وبعدد 3 حارة / اتجاه.

- طريق قنا / سفاجا :

يعد من أهم الطرق الحيوية والاستراتيجية في صعيد مصر، ويربط بين قلب صعيد مصر (محافظة قنا) ووسط ساحل البحر الأحمر ، يبلغ طوله 160 كم وقد تم تطويره وازدواجه ضمن المشروع القومى للطرق ليصبح بمتوسط عرض 10 متر وبعدد 2 حارة / اتجاه.

- طريق قفط / القصير :

يبلغ طوله 172 كم بعرض 8 متر ويتم رفع كفاءته على مراحل حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 48 كم من جهة قفط وجارى استكماله ضمن الخطة السنوية للهيئة العامة للطرق والكبارى.

كما تؤكد الهيئة بأن الصوره المتداولة تخص قطاعاً من الطريق لم يتم تطويره بعد وهو ضمن المرحلة المخطط تنفيذها خلال العام المالى الحالي 2025/2026.

هذا وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى حالياً بتدقيق وحصر المسافات الأكثر احتياجاً لأعمال الصيانة لإدراجها بخططها السنوية

- طريق إدفو / مرسى علم :

يبلغ طوله 225 كم بعرض 11.5 متر ويتم رفع كفاءته على مراحل حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 110 كم (60 كم فى اتجاه مرسى علم ادفو + 50 كم فى اتجاه ادفو مرسى علم) وجارى رفع كفاءة مسافة بطول 25 كم على أن يتم استكماله ضمن الخطة السنوية للهيئة العامة للطرق والكبارى.

- طريق أسوان / برنيس :

يبلغ طوله 275 كم بعرض 7.5 متر جارى رفع كفاءة مسافة بطول 15 كم على أن يتم استكماله ضمن الخطة السنوية للهيئة العامة للطرق والكبارى.